以獨派為主的台灣國家聯盟今天舉辦「海內外台灣國是會議」，討論國家正常化等議題，蔡英文總統在書面致詞時表示，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。副總統賴清德則重申，台灣是主權獨立國家，台灣前途只有台灣人民有權決定，「這是我們不變的主張」。

今天的會議主題是「台灣國家正常化，亞太和平永續化」，蔡英文在書面致詞中指出，這些年來，對於不當黨產、年金制度、司法制度、轉型正義，政府都陸續落實改革。民進黨也已經成立憲政改革小組，將諮詢各界意見，提出憲改版本。

她強調，這幾年來，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，這次大會主題是「台灣國家正常化，亞太和平永續化」，她知道大家都很關心台灣的外交地位和國家安全，經過這幾年的努力，再加上亮眼防疫表現，台灣的國際能見度不斷提升，實力、國力都受到國際社會肯定。

蔡英文表示，我們也跟美、日等理念相近國家，持續加深合作關係；從近來美日聯合聲明，也凸顯台灣在印太區域的角色，我們將持續善盡區域成員的責任，跟各國共同捍衛民主自由，維護印太區域的穩定和平。

賴清德則表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，「這是不爭的事實」，台灣的前途只有國家的主人、台灣2300萬人有權力決定，任何一個人、任何一個政黨、任何一個國家都沒有這個權力，這是不變的主張。

他提出台灣人的六大使命，包括捍衛主權的完整；維護民主自由人權的生活方式；造福台灣人民；維持台灣人民決定未來自己前途的選擇權；穩定兩岸和平發展；維護印太地區的和平發展等。

他呼籲大家全力支持蔡英文總統的領導，團結台灣，共同抵抗中國的威脅，以得到國際社會的認同、支持和尊重。

(中時 )