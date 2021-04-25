這兩天全台陸續有零星降雨出現，外界好奇這個雨能下多久？對於水情到底有沒有幫助？中央氣象局表示，未來一周天氣不穩定，尤其周四鋒面開炸，雨勢最明顯，預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將明顯提高，不過由於鋒面通過的速度很快，對解除旱象應該還有一段距離。

氣象局指出，今年的第2號颱風蘇力基已於今(25)日上午8時變性為溫帶氣旋，隨著它的減弱、遠離，中南部山區近日開始有明顯的午後熱對流發展，對於水情不佳的地區來說，也算令人振奮的消息。

氣象局表示，周三、周四水氣漸多，周五後趨穩定。(圖/摘自臉書 報天氣-中央氣象局)

明(26)日台灣東半部、南部地區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，澎湖、金門、馬祖為多雲，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生。

預計未來一周，在周四之前天氣都是比較不穩定，山區午後持續有降雨的機率，尤其周三、周四鋒面接近並迅速通過台灣，周三水氣逐漸增多，周四開始預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將提高，是本周雨勢最明顯的一天，周五後鋒面遠離，轉趨晴朗穩定。

不過由於鋒面通過的速度很快，對水情雖然不無小補，但氣象局說離解除旱象應該還有一段距離，提醒民眾還是要持續珍惜水資源。

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(中時新聞網)