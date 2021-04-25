墾丁珊瑚產卵大戲即將登場，為了讓民眾不用潛水也可以觀賞這場珊瑚年度盛會，海洋生物博物館將與墾丁國家公園管理處合作，連續3天在兩個單位的臉書直播珊瑚產卵實況，民眾只要透過手機，便能即時、無距離一睹珊瑚產卵盛況。

墾丁國家公園海域內珊瑚種類超過500種，每年的農曆3月23日媽祖誕辰前幾日，是墾丁珊瑚產卵高峰，珊瑚釋出數不清的卵到海洋中，飄浮著顆顆珊瑚卵海域，頓時化身為繁星點點的夜空，天上海裡相呼應，非常美麗，每年都吸引大量潛水愛好者前來參與。

網路上不乏珊瑚產卵影片，不過多為剪輯過的，為了讓民眾看見第一手的珊瑚產卵盛況，海生館與墾管處合作，於今年墾丁珊瑚礁保育周5月3日至5日晚上9點至9點半間，在兩個單位的臉書進行直播。

預計直播珊瑚產卵的地點包括後壁湖出水口、跳石、合界等處，海生館會事先評估當時海況，下水檢視珊瑚產卵徵兆，再選擇當日直播地點。除了直播外，也會邀請珊瑚志工、資深潛水教練、海生館研究員樊同雲等分享珊瑚產卵的知識及經驗。

海生館從2017年成立「海洋探索數位媒體暨學習中心」，利用水下無人載具與潛水攝影師方式，直播超過30場次，介紹墾丁、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等各地的海中美景及生態，累計已超過38萬人次觀看。

海生館表示，珊瑚產卵是因珊瑚為了增加後代存活率，採取集體產卵模式，透過「卵海戰術」，在固定幾天內大量將卵子及精子排放出來受精。除了一般較常見的海中生態，直播內容也會選擇深海、夜潛，或一般較不常去的潛點，讓民眾看見不一樣的海洋世界。

(中時 )