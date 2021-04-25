台灣的超商密集度為全球第二，24小時營業加上多樣化的服務讓民眾更便利。一名網友分享20年前在超商打工的經驗，看到同事們對於熟食區的清潔相當不重視，他也舉「茶葉蛋、關東煮、熱狗」等熱門商品為例，更說同事們不洗手就把蛋放下去滷，「茶葉蛋湯汁黑黑的，當換水的時候，底下一樣是幾十隻小蟲子」，對此，就有同為超商店員的網友出面駁斥。

一名網友在ptt上分享，20年前他在超商打工，但他強調以下例子都是同事所做，自己則是非常守規矩。他以關東煮、熱狗機及茶葉蛋為例，先說關東煮的鍋子一般都是換水而已，不會特別清洗，「還不洗手就用手抓著關東煮，直接放進鍋子裡」；而關東煮不加蓋子，有些小蟲子會直接飛進去，一天下來會有幾十隻，他更曾看見一隻蟑螂自己跳進去。

接著是熱狗機，是先用紙巾擦過一層油，再拿抹布加洗碗精刷到亮，至於要不要把洗碗精擦乾淨就要看店員人品了，但機器無法拆下來洗，讓他認為就算是有擦，洗碗精沒沖水是絕對擦不乾淨的；最後他則分享茶葉蛋，由於滷汁是深黑色，顧客看不到底部，但茶葉蛋跟關東煮一樣，換水的時候底下一樣是不少小蟲子，煮蛋的時候，同事們不會洗手就拿著蛋下去煮。

對此，就有網友發文回應，表示自己在20年前同樣是超商店員，提到關東煮清洗方式，需先將鍋裡的湯汁倒掉，賣相太差的要報銷，鍋子洗完後要再重新調新的湯汁，放入新的關東煮；熱狗機則是用酒精擦拭，但擦拭完後一定得要再用清水跟抹布再擦拭一遍；茶葉蛋跟關東煮的清潔步驟一樣，需整個把湯汁倒掉，清洗鍋子後再換新的湯汁，唯一和關東煮不同的是，「茶葉蛋倒是不用報銷，將新的蛋洗過之後放在鍋子最下面，煮過的茶葉蛋放最上面」。

貼文發出後引起熱議，不少網友認為一開始的發文者描述的太誇張，「10幾年前同樣在超商工作，但根本沒看過所謂的蟲子」、「哪有隨便幾十隻蟲子？這家店太扯」、「自己懶，說別人懶的員工」、「他同事根本就是他自己」、「真沒職業道德」。

(中時新聞網)