駐日代表謝長廷稱台灣也排放核廢水的言論引發爭議，國民黨檢舉謝長廷散播假訊息，謝長廷也出示證據反擊。國民黨文傳會副主委黃子哲則抓包謝長廷偷改臉書文，想要來個魚目混珠，是把人民裝肖維。

謝長廷說他因為講了「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，所以被人告發造謠，因此提出台灣排放含氚廢水進海洋的證據佐證。然而黃子哲卻發現，這樣子的談話是謝長廷「事後修改」的。

黃子哲指出，事實上，台灣核電廠排放的水，有極少部分含氚，且遠低於法定標準，這日前台電就已經說明過，甚至把數據也公布了，根本不是什麼新聞。但這與當時謝長廷對台灣核電廠的抹黑造謠，根本是兩回事。

黃子哲表示，4月9日謝長廷臉書原文是「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議」，謝把「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」偷偷改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，這兩件事天差地遠。

黃子哲強調，謝長廷的假消息，源自於他直指台灣「燃料棒水池的廢水未處理排入海」以及「爐心冷卻水也排入海」，甚至是惡意把台灣核電廠的廢水與日本福島電廠的核廢水相提並論。但奸巧的謝長廷，在修改之前的臉書貼文內容後，把國民黨檢舉他發布假消息，誤導成是因為謝說「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」。謝長廷混淆黑白、張冠李戴、竹篙鬥菜刀的鬼扯瞎說，可說是一路走來，始終如一。

黃子哲痛批謝長廷，再怎麼媚日，也不能拿台灣的血暖日本。謝長廷把台灣核電廠拖下水、當墊背，只為了幫日本福島核電廠的核廢水護航，迄今不肯認錯，還強詞奪理，這恐怕是中華民國史上，最厚顏無恥的外交官，有這種「助」日代表，還需要賣國賊嗎？

(中時 )