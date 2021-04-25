第一名可獲得10萬元獎金。(蔡依珍攝)

桃園市第6屆環境教育繪本創作比賽，吸引逾150件作品參選，共選出44件作品，25日共頒出57萬元獎金，其中蔡家杰、林毓容夫妻，3度參賽都僅獲佳作，這次在雙胞胎兒子加入下挑戰親子創作組，一舉拿下冠軍、獲得10萬元獎金，笑說孩子的創意無限，讓人驚豔。

環保局副局長陳增祥表示，環保局「環境教育繪本創作徵件」比賽，每年吸引上百件優秀作品參選，不僅桃園在地居民，更有不少其他縣市民眾投稿，透過圖像化和故事化，能讓生硬的環境教育更貼近民眾，增加學習成效。

陳增祥說，今年獲獎作品題材多元，青年組冠軍《這是我溫暖的家》結合實拍人偶跟拼貼電繪的特殊手法，將藻礁生態系的生物擬人化，透過角色之間的對話，以淺顯易懂的方式帶領讀者認識桃園獨特的藻礁生態系；社會組第一名《山坡上的綠色基地》以龜山苗圃綠環境生態園區為背景，帶領讀者認識樹木照護以及樹木提供的生態系統，重視植物；今年也祭出特殊優良獎「全球行動獎」和「在地特色獎」，與國際接軌、加深在地印象，由《許厝港的約定》等作品獲獎。

親子創作組第一名《來自北極的一封信》則以大家耳熟能詳的耶誕老人開頭，探討北極冰山消融等議題。作者蔡家杰是平面設計師、林毓容則曾任幼教老師，從小就以「1年1繪本」讓孩子紀錄生活點滴，蔡家杰笑說妻子是「永遠的佳作」，曾3度叩關社會組，今年因雙胞胎兒子已10歲，首度攜手參加親子組，一舉奪冠，他不諱言小孩跟大人思考角度不同，不會被既定事實框架，像是汗衫、黑色落腮鬍的耶誕老人更貼近在地，一起討論題材，孩子畫出來的圖像讓人驚豔，故事結尾更以孩童視角，希望喚醒大家重視全球暖化。

除將得獎作品集結成冊出版配送至環教場所、學校和圖書館，5至8月還將巡迴展出手稿，更會到13區舉行26場故事說演，加乘效果宣導環教。

(中時 )