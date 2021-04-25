大陸國家網信辦25日在第四屆數位中國建設峰會上發佈《數位中國發展報告（2020年）》指出，大陸數位經濟總量在2020年達到39.2兆元（人民幣，下同），並占GDP比重38.6％，規模躍居世界第二。根據中新網指出，同時數位經濟核心產業增加值占GDP的比重達到7.8％。固定寬頻和手機流量平均資費水準相比2015年下降幅度超過95％，平均網路速率提升7倍以上。

此外，峰會上中國資訊通信研究院也發佈《中國數字經濟發展白皮書（2021）》顯示，2020年在新冠肺炎疫情衝擊和全球經濟下行等影響下，大陸數位經濟依然保持9.7％高位增長，是同期GDP名義增速的3.2倍多，成為大陸穩定經濟增長的關鍵動力。

看到地方發展上，也已有廣東、江蘇、山東等13個省市的數位經濟規模超過1兆元、北京、上海的數位經濟GDP占比更是超過50％。

另外大陸也建成全球規模最大的光纖網路和4G網路。5G商用全面提速，IPv6規模部署取得明顯成效。截至2020年底，網民規模增長到9.89億，互聯網普及率提升到70.4％，已建成5G基地站71.8萬個，5G終端連接數據超過2億。

(旺報 )