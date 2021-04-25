監製金百倫、白小櫻、導演殷振豪24日出席「彩虹筆特別場」和影迷見面。（金盞花大影業提供）

邱澤、許瑋甯主演台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》上映至今不到1個月，全台票房便突破3億，目前已是台灣影史國片票房第10名，也即將超過《總舖師》3.1億、《陣頭》3.17億、《賽德克·巴萊（下）：彩虹橋》3.18億，甚至是《KANO》3.4億，成為台灣影史上票房第6名的國片。

《當男人戀愛時》在全台各地刮起電影劇情相關熱潮，不僅使得片中經典台詞「啥款」成熱門招呼語，學生族群掀起仿效男主角邱澤的玉米鬚髮型與花襯衫造型的「台客」風格穿搭，全台觀眾更掀起一股浪漫揪心場景巡禮風潮，上演比眼力大賽只為尋找邱澤與許瑋甯在片中愛的足跡，包括「龍來冰果室」、「故鄉卡拉OK」、「E7 PLAY保齡球新莊館」、「天一的咖啡」、「和平市場」、「中壢客運總站」等。

該片上映後，主創團隊積極跑活動，片中飾演邱澤姪女的白小櫻，昨（24日）也和導演殷振豪、監製金百倫一起到京站威秀的「彩虹筆特別場」和影迷見面。另外，片商也表示月初首映會上的「票房合約戳戳樂」，破2千萬簽名海報；4千萬請茄子蛋出場；6千萬主演幫觀眾理髮；8千萬請大家吃男主角最愛的「粉蒸肉」，以及破億請喝飲料，目前已在規劃在近日舉辦活動，將每項逐一兌現，答謝觀眾們的支持。

(中時 )