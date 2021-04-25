七股潟湖外海出現水龍捲奇景

台南市七股潟湖沙洲外海今天上午出現罕見「水龍捲」，恰好一群遊客搭觀光膠筏要到網仔寮汕，大家爭相拍照錄影，膠筏業者林明德表示，在此航道開船這麼多年還沒看過到。

林明德上午約10點多從龍山漁港載遊客前往七股網仔寮汕觀光，途中經過七股潟湖西側外海，正在講解潟湖生態時，遊客發現數公里外海面有好像龍捲風的東西，大家開始爭相拍照錄影，15分鐘內連續出現3個水龍捲，每個約持續1到3分鐘，遊客嘖嘖稱奇，直說這趟出遊「賺到了」。

林明德說，可能因為今天是吹南風，加上冷、熱空氣交錯，大氣結構比較不穩定，他們家在附近養蚵幾十年、經營觀光膠筏近20年，從沒在此航道看過水龍捲。

七股區三股里里長黃仙立表示，水龍捲大多出現在曾文溪出海口，2016年尼伯特颱風來襲，七股十份地區7月8日中午也出現龍捲風，造成12戶人家房屋受損，黃仙立家的屋頂也被掀起來，那次龍捲風還一路捲到安南區去。

影片連結 https：／／youtu.be／b0vbGMbzVpk

(中時 )