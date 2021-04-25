33歲趙麗穎前天（23日）震撼宣布與大她9歲男星馮紹峰離婚，2年多的婚姻畫下句點，而趙麗穎稍早則被陸網曝光獨自現身走天橋趙，只見趙麗穎身穿灰色運動服裝，臉被帽子、口罩遮得密不透風，穿寬鬆服飾的趙麗穎身形更顯纖細，讓網友看了好心疼。

趙麗穎宣布離婚後，一舉一動備受矚目，趙麗穎稍早則被陸網曝光獨自現身走天橋照，她穿著簡約風格的灰色運動服裝，頭戴漁夫帽、口罩，而趙麗穎手上還拿著養生錘，不過趙麗穎走樓梯時全程都低頭，看起來若有所思。

搜狐娛樂微博全文。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

野生趙麗穎照曝光後，讓網友看了好心疼，紛紛留言討論：「趙麗穎好瘦、好小一隻」、「趙麗穎手裡拿著小錘子 好可愛」、「私服好看」，不過粉絲則呼籲，不要打擾趙麗穎的私人行程、應要關注趙麗穎的作品。

雖然趙麗穎和馮紹峰最後以離婚收場，不過兩人好聚好散，雙方各自在微博發文「日子很長，過去很好，願未來更好」並標註對方，互相祝福，但仍有網友直指馮紹峰是離婚的主因，指控男方出軌，對此，馮紹峰工作室昨則透過律師

發表聲明，駁斥出軌、家暴等傳聞，並表示會持續取證並追究侵權者的法律責任，嚴厲譴責抵制針對馮紹峰的不實網路謠言，而趙麗穎和馮紹峰之後也會扛起做父母的責任，共同照顧兒子「想想」，並陪伴小孩長大。

(中時新聞網)