改裝車深夜聚眾飆車引民怨，大園警分局25日以口袋戰術一舉攔查80輛汽機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車深夜聚眾飆車引民怨，大園警分局25日以口袋戰術一舉攔查80輛汽機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車深夜聚眾飆車引民怨，大園警分局25日以口袋戰術一舉攔查80輛汽機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車深夜聚眾飆車引民怨，大園警分局25日凌晨執行防制危險駕車勤務，監看監視器時發現觀音有多輛改裝車聚集競速，立即調派警力前往現場包圍，以口袋戰術一舉攔查80輛汽機車，經過3小時清查人車，共舉發交通違規23件，其中有3名機車騎士涉嫌競速，訊後依公共危險罪送辦。

深夜近百車上演玩命關頭 大園警口袋戰術全逮回

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大園警方表示，轄內台15線、台61線、台66線等快速道路，因部分路段寬廣，假日深夜經常吸引改裝車輛聚集競速，讓當地居民不堪其擾。警方分析改裝車易聚集路段，25日凌晨在各重要路口設置臨檢點，並透過監視器監看，發現觀音區保興路與仁愛路口有多輛汽機車聚集，立即派員前往攔查。

警方共動員13輛警車、30名警力前往，分局長吳明彥也親自到場指揮調度，以口袋戰術將附近路口團團包圍，許多騎士一度掉頭逃跑，甚至棄車躲進草叢，仍被警方一一揪出，總計攔查30輛汽車及50輛機車，盤查逾200人，由於人車數量眾多，盤查作業從凌晨3點開始，直至清晨6點才全數完成。

警方指出，一晚共舉發無照駕駛18件、機車行駛快速道路3件、變更車體2件，另有3名機車騎士涉嫌騎乘改裝車競速，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方強調，將持續編排防制危險駕車勤務，展現取締不法的決心，呼籲民眾切勿任意改裝車輛及競速，以免觸法。

(中時 )