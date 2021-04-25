「百年徒步古香路」回鑾，25日上午從員林起駕，沿著大村、花壇回到彰化市區，信眾在大埔路與英士路口群集接駕，隨即展開市區遶境的重頭戲，沿途信眾設香案熱烈相迎，也展現對媽祖無比虔誠的熱情。（吳建輝攝）

天降甘霖，南瑤宮笨港進香回程依古例「三媽進香愛潦溪」，吸引上萬信眾朝聖，23日晚間跟著彰化媽潦溪過濁水溪，25日回鑾回到彰化南瑤宮，過程中不時飄起小噢，讓所有信眾都堅信，是彰化媽加持帶來雨水。

「百年徒步古香路」南瑤宮辛丑年往笨港進香活動，今年是是由聖三媽會、新三媽會與老六媽會輪值合辦，經過八天七夜，從彰化、雲林到嘉義，全程300公里，途經25個鄉鎮市，其中像是「換龍袍」、「會香（交香）儀式、「祭（接）貳香、對龍銀與換娘傘」等傳統宗教儀式，已經傳承超過200年。

進香隊伍隨著全台最長的頭旗，與南瑤宮大公、接駕友宮、新大媽、老六媽、聖三媽與新三媽的鑾轎與陣頭等，於4月25日下午2點多，浩浩蕩蕩自大埔路進入彰化市區，隨即展開遶境，沿途信眾設香案熱烈相迎，晚上順利回鑾南瑤宮並圓滿安座。

進香主委市長林世賢表示，今年適逢「三媽年」，依循「三媽進香愛潦溪」的古例，進香隊伍於第六天-4月23日晚上7點多，自雲林縣莿桐鄉饒平村的廣興宮起駕，人神一起自濁水溪南岸的堤防下到河床，涉水橫渡濁水溪，吸引了上萬人參與，至24日凌晨才走完全程。

林世賢說，進香隊伍返回彰化前一晚，分別在員林鎮福寧宮與廣寧宮駐駕休息，25日上午起駕，沿著大村、花壇回到彰化市區，信眾在大埔路與英士路口群集接駕，隨即展開市區遶境的重頭戲，沿途信眾設香案熱烈相迎，也展現對媽祖無比虔誠的熱情。

(中時 )