日本政府日前宣布將核汙水排放入海，駐日代表謝長廷聲稱台灣也排放核廢水入海，引發軒然大波，謝長廷25日晚再度貼出台電每季提出的放射性物質的排放報告數據，強調報告有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」。對此，媒體人韋安坦言，面對行政立法獨大，媒體一手掌控的「新威權」民進黨，國民黨只出了一個「獨行俠」，他就是國民黨台北市議員羅智強。

謝長廷25日晚間貼出「核二廠109年第四季放射性物質排放報告」，其中有放射性廢水排放造成之民眾集體劑量等說明文字。謝長廷稱，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有計算「放射性廢水排放造成之民眾劑量，在附件中也明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」。若不是排放入海，為什麼會考量海水流量和海生物食用、游泳等等，「答案很清楚是排放入海」。

媒體人韋安同日在臉書表示，1980年代，時任民進黨台北市議員的林正杰、與同為議員的前總統陳水扁、謝長廷號稱「黨外三劍客」，起始了把一黨獨大的國民黨，威權統治由盛而衰歷史轉捩點。其中林正杰、陳水扁都為此坐過牢。

韋安認為，現在面對行政立法獨大，媒體一手掌控的「新威權」民進黨，國民黨只出了一個「獨行俠」羅智強，背了不少官司，不怕坐牢，和唯一沒坐過牢的「三劍客」之一謝長廷，捉對廝殺。他感嘆，歷史就是不斷重演，搞政治不怕坐牢，才能幹一番大事。而且民進黨會搞團體戰-「三劍客」，國民黨人只能單打獨鬥-「獨行俠」。

媒體人 韋安臉書。

(中時新聞網)