日前一名女老師走在馬路上，突然遭員警詢問來自何處及目的，當下她選擇拒絕回答，未料員警卻將她壓制在地「上銬9個小時」，而因嗆警「你真的很蠢呢」，被以妨害公務移送法辦。前台南市長蘇煥智指出，當時法務部長邱太三對警察盤查李永得予以肯定，因此，蔡政府處理李永得案的態度，才是真正讓此一濫用正當化的關鍵案件。

蘇煥智24日在臉書貼文表示，造成警察盤查權濫用，最關鍵的一個案子就是，時任客家委員會主任委員的李永得在台北市京站被盤查，當時李永得穿拖鞋、短褲，也被警方懷疑而上前盤查發生衝突，當時法務部長邱太三對警察盤查李永得予以肯定，而媒體也不支持李永得。蘇煥智說，他作為一個人權運動者，當時就覺得非常不妙，擔心從此以後警方盤查權的濫用以及擴大解釋會成為常態化。

蘇煥智指出，這一次一位的舞蹈老師因為被盤查，只因講了「你真的很蠢呢！」就被壓制在地，並被帶回警局，以妨害公務移送，這也算是二次傷害。女老師可能認為個資是屬於個人重要的隱私，更何況女生不輕易將個資洩漏給男性；而且現在電話詐騙電話很多，她拒絕的反應，以及被警方強制時嗆警的反應，其實也是一般人通常的反應。

蘇煥智接著指出，這就是盤查權的濫用，除了侵害隱私權、個資權等人格尊嚴的侵犯外；對於警方執法不滿的反抗言論，也很容易伴隨著「妨害公務罪」言論自由的侵害。警方的盤查權被濫用，其實從蔡政府處理李永得案的態度，才是真正讓此一濫用正當化的關鍵案件。這也是一個從民主運動人權運動產生的執政黨，在執政後，在人權上反而倒退的一個具體事證。

《盤查權的濫用！—李永得案是關鍵》 女老師拒絕盤查，被「上銬九個小時」；因嗆警「你真的很蠢呢」，而被以妨害公務移送法辦！而引起社會普遍的同情！ 警方將盤查權以疑似有犯罪嫌疑為前提。至於是否有疑似犯罪嫌疑者，也需要客觀的條件，不能純粹由警... 由蘇煥智發佈於 2021年4月24日 星期六

(中時新聞網)