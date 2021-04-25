近期有人提到有些導彈在大氣層可以打水漂，達到4或5倍以上的超高音速，以至於抓不準彈道，難以預測方向，原理是運用「錢學森彈道」。有一位大陸高中物理老師李永樂，在其Youtube直播就介紹了「錢學森彈道」。

李永樂，畢業於北京大學物理系，北京清華電子工程研究所，現任大陸高中物理老師，並且在Youtube從事「科普」，希望學生用最低成本學習到物理知識，目前有160萬訂閱者，介紹錢學森彈道的影片有148萬次點閱，另外介紹晶圓製造原理也創下340萬次點閱。

李永樂開宗明義說，2005年2名法國學者在英國《流體力學》雜誌發表一篇論文，研究如何讓水漂打得更遠。

例如以圓形的石頭片，以速度v入水，速度方向與水面的夾角是b，石片與水面夾角是a，自轉角w，所得出結論如下：

1，自轉w是必須的，以保持石片方向不變，即陀螺效應。

2，a角度接近於20度，b角度也接近20度，這時漏打出水漂是最優的。

他說，其實早在二戰時，盟軍想利用魚雷炸毀德國魯爾工業區上游水壩，但德國人在水庫布置漁網，讓魚雷還沒炸到大壩之前，就觸碰漁網爆炸。於是英國人發明「跳彈」，利用打水飄原理，使魚雷不會接觸漁網，最後成功炸掉大壩。

至於打水飄原理運用在導彈上，李永樂首先說，導彈又分巡航導彈，利用噴射引擎和機翼，不飛出大氣層，例如戰斧導彈，射程2500公里，0.7馬赫。

另外是彈道導彈，是火箭推進，可以飛出大氣層，燃料燒完後就以慣性作用向下，大約可以達到4以上馬赫。阿波羅大空船的運載火箭就是火箭推進。

至於彈道導彈的彈道軌道，乃一德國人桑格爾想到，先把導彈發射到太空，在進入大氣層後，就會發生打水漂現象，經過數次後，射程會變成非常遠，稱為「桑格爾彈道」或「助推跳躍彈道」。不過後來德國戰敗，此構想不了了之。

後來錢學森發明「助推滑翔彈道」，錢學森於1945年是美國國防部空軍上校，被派到德國，接觸這方面的科學家。錢學森認為，導彈在大氣層打水漂不容易控制方向，於是讓導彈進入大氣層後，不再彈出大氣層，在大氣層下方滑翔，又稱「錢學森彈道」。

而導彈沒有機翼，無法利用「柏努力定理」在空中滑翔，於是錢學森想到「乘波體」，當飛行器速度超過音速，聲波會彼此嵌套，稱為「衝擊波」，會把空氣擠壓，形成「空氣牆」，飛行器其實是在「衝擊波」上面運動，此現象稱為「乘波體」，亦即「乘波體飛行器」。

李永樂最後提到，目前有些探月太空船或是長程導彈，就有應用到上述兩種彈道。

(中時新聞網)