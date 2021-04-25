藝人大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，育有一對兒女，近日女兒玥兒迎接7歲生日，婆婆張蘭也在網上送祝福，開心曬出一段22秒影片替孫女慶生，可網友一看完影片卻相當傻眼，直呼「太自戀了吧」。
為了慶祝玥兒7歲生日，張蘭特意在抖音上傳一段22秒影片送祝福，並發文寫下：「我給小玥兒送的最大禮物，就是我做人做事的品德」，而影片中，玥兒身影只有在一開始出現短短幾秒，是她穿著民俗風洋裝、拿著紙傘，和其他同學一起跳舞的畫面。
沒想到，在跳舞的片段結束後，後面出現的全是張蘭本人的照片，最後她還幫自己寫的書《我的九條命》打廣告，一系列行為讓網友看了相當迷惑，紛紛留言虧「這話太逗了，視頻是孫女實則誇自己」、「還是把自己當成了主角，孫女也不能上你的光環」、「也太自戀了吧」，意外引發熱議。
張蘭早年因出售俏江南股份被告，被香港高等法院下令凍結資產，要求張蘭需申報所有價值超過50萬港幣的資產，但張蘭沒申報，被裁定藐視法庭，去年汪小菲曾發聲明澄清2018年4月就提出上訴，可今年初法院駁回上訴，事後張蘭自責給兒子媳婦添麻煩，但大S曾替她打氣，安慰她問心無愧，而張蘭後來心情也不受影響，表示：「只是被CVC資本給血洗了一次」，稱自己意志力不會因此被打倒。
(中時新聞網)
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