今1架共機侵擾我西南空域 遭我防空飛彈追蹤監控 20:502021/04/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，上午進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 霹靂聯名商品全方位登場 搶探火星 中美霸主戰打到外太空 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #防空飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梅雨季前奏 今起2天全台有雨 下波雨更大時間曝 08:092021/04/25 生活 65名印尼生和染疫機師參加同場清真寺活動 台科大忙消毒 21:582021/04/25 生活 10年首見 傳伊朗油輪敘利亞外海遭無人機攻擊 釀3死 09:572021/04/25 國際 感染源不明 華航7機師、1家屬確診 4人染英國變異株 14:352021/04/25 生活 華航機師接連染疫 全貨機運務僅受小幅影響 15:572021/04/25 生活 立澤機械 SHOW GIRL進駐熱場 04:102021/04/25 財經要聞 天成包裝 引進瑞典移動式揀貨機 04:102021/04/25 財經要聞 華航機師5天5確診 指揮中心看不到的「3萬英呎」 08:382021/04/25 生活 泰版阿帕契事件！辣妻坐警用直升機拍片炫耀 尪下場慘了 10:272021/04/25 搜奇 智峰 推介高效能精密數控車床 04:102021/04/25 財經要聞 華航積極配合機師擴大採檢及施打疫苗 相關費用公司支付 16:492021/04/25 生活 政治熱門新聞 最新政黨輿情民調出爐 國民兩黨差距跌破眼鏡 - 政治 日本排放核廢水正當性 清大教授66字回應謝長廷 - 政治 侯友宜高民調秘訣曝光 名醫曝他隨時謹記這數字 - 政治 蘇貞昌不滿意度高居第一 洪孟楷從民調嗅出端倪 - 政治 稱台排核廢水謝長廷再秀證據？ 網友傻眼轟：把他免職吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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