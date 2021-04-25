結合陳其邁市長推動青年創業的政策下，所推出的「以住代護3.0-青創HOUSE」，自4月8日開放看屋以來已吸引破千人次的看屋熱潮，在一張張生氣蓬勃的臉孔與一個個不間斷的詢問，顯示著2013年推出「以住代護」計畫已成為成為大家所認同且願意共同投入保存眷村、發展城市的政策。8年8期的以住代護計畫媒合153戶入住，從鳳山黃埔、左營建業到岡山樂群，陸海空三眷村，高雄由南到北，高雄市的眷村實踐了「因住而生、因住而活」的理念。

高雄三立委關心眷村文化重生，觀迎大家見證。（圖左一：黃埔以住代護住戶楊書豪、右二：黃埔以住代護住戶彭光聰）

今(4月25)日，黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」開放看屋日，在久逢的大雨中，仍不減看屋的人潮，眾多對於眷村以住代護的青年創業的夥伴一同匯聚在黃埔的看屋現場，而以住代護的推手史哲副市長與高雄推動眷村改革的立委許智傑委員、劉世芳委員與邱志偉委員一同到黃埔的現場，了解新的計畫申請者的詢問與參訪以住代護入住者入住的現況，實地的了解與訪視以住代護政策推動的情形。

高雄眷村文化保存在三立委努力推動下，眷村保存活化成果斐然。

據2005年國防部統計數據，全國列管眷村共有886處，高雄市縣市合併後，同時擁有陸海空三軍眷舍，承載日治時期軍事基地發展，保存近90公頃的眷村文化景觀，保存面積為全國第一。高雄身為眷村大戶，但回顧高雄在眷村保存的課題推動，卻長期面臨眷村保存議題溝通跟資源缺乏的雙重困境下，在文化資產保存法與國軍老舊眷村改建條例持續周旋下，從眷舍的修繕、眷村文化的延續、眷村的活化、以住代護計畫推動，一步一腳印的耕耘，但是最感謝的是始終有人願意一路相隨。

西方文藝復興有三傑，高雄眷村文化保存也有三傑，鳳山的許智傑委員、左營的劉世芳委員、岡山的邱志偉委員，他們是高雄市在推動眷村改革一路相隨的最佳推手。在眷改條例後的眷村，大批原住戶被遷離，眷村的房舍破敗頹圮，成為城市治安死角，高雄市政府在2013年為了解決眷村議題，以「人」、「住」、「活」的理念，推出尊重歷史文化紋理的「以住代護」計畫，然在經費資源缺乏、軍方法規的囿限下，起始走的跌跌撞撞，成果有限；在106年高雄在地的三位立委的協助下，高雄眷村「以住代護」開始大步前進的階段，從協助溝通軍方、協調地方民眾、協助爭取中央補助經費；這三委員這幾年一路相隨，讓高雄市的眷村保存活化從篳路藍縷走出上一條康莊大道。

高雄眷村文化保存三傑歡迎大家來參觀試住。

鳳山黃埔在許智傑委員的協助下，爭取了1.63億元的中央補助經費，以住代護得以進化到「以住代護、全民修屋」與2.0「以住代護、眷村民宿」的階段，讓以住代護持續以保存歷史紋理的理念下，開展了文化經濟的可行性，更在他的支持下，黃埔願景館與中軸道整治工程都持續推動著黃埔眷村的前進。

左營作為高雄最大的眷村保留地，在劉世芳委員的積極推動下，爭取中央補助1.85億元的補助注入眷村，建置了「「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」示範基地」，強力支持市府的「以住代護」的政策，促成高雄完成公私協力保存眷村與為眷村注入經濟活水的成功典範。

岡山作為太平洋戰爭時代，日本海外最重要的軍事航空城，岡山現在的軍工產業、螺絲產業都源於歷史脈絡；聞名世界的「台灣牛肉麵」加入豆瓣的紅燒牛肉麵亦源自於岡山眷村，邱志偉委員十數年來都為岡山的發展與文化保存奔走，為岡山眷村僅存的「醒村」、「樂群村」爭取超過3410萬的修繕經費，後續尚有1.15億的修繕古蹟經費尚在爭取中。因為他的支持，岡山保存了全國僅有兩層宿舍式的「醒村文化景觀公園」，亦是電視劇一把青的拍攝地點；「以住代護」與岡山歷史歷史調查研究等都是邱委員的強力支持，才讓市府得以爭取資源與進行。

近日，三位委員更積極推動「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審議、認定、土地移撥、修復、維護管理等專項經費，讓獨屬於台灣的眷村文化透過立法的方式，可以更好的被保存與活化。可以說高雄的眷村保存有賴三位立委一路相挺、支持與協助，高雄的眷村「以住代護」保存活化才能一路發展，從民間進入「住」、「修屋」到「眷村民宿」，如今3.0的以住代護，在原有以住代護的理念下，落實陳其邁市長的青年政策，讓青年的創意與活力一起加入活化眷村，以住代護以「青創」作為核心，再次進化，

高雄市要讓眷村因住而生、因住而活，更要繼往開來，直探未來，創造新價值與新產值，因為有高雄三位立委的相伴，讓高雄座城市可以在文化的泥土裡，用永續、創意與創造產值的理念共同打造屬於大家的偉大城市和家鄉。 「以住代護3.0-青創HOUSE」熱烈看屋中，邀請大家一起入住眷村，打造屬於這城市的未來。詳情請詳閱以住代護官網。

(中時新聞網)