1986年4月26日深夜，位於首都基輔以北110公里的車諾比核子發電廠4號反應爐因測試失誤，發生嚴重爆炸並著火，毀了電廠建築物並將高放射性物質噴向環境，史稱「車諾比核子災難」，是核能應用以來首起「等級7」的核子事故。事故後多數居民強制疏散，空曠的車諾比禁區，成了人類犯錯的殘酷紀念碑。然而，在電廠爆炸35年後，烏克蘭人也尋求靈感，希望能增加收入以復興當地。

美聯社報導，車諾比事故發生在冷戰末期，由於蘇聯當局第一時間沒有向公眾透露發生了什麼事情，因此災難持續惡化。儘管第二天疏散了附近城鎮普里皮亞季（Pripyat），但仍有200萬居民曝露在危險中，直到瑞典發現環境出現高輻射後，世界才了解到這場災難，蘇聯也才投入更多的資源去救災與彌補傷害。

最終，超過10萬人被撤離，並建立了一個範圍廣達2,600平方公里的禁區，事故的反應爐建立起巨大的拱形水泥護罩，經常被俗稱為「石棺」。

車諾比石棺。(圖/美聯社)

烏克蘭副環境部長博赫丹·博魯科夫斯基（Bohdan Borukhovskyi）表示：「這是一個悲傷記憶的地方，但同時，也可以看到我們如何克服這場災難。」

「我們希望，這裡應該出現一種新的意義，不再只是受排斥的區域，而是發展和復興的所在。」

他主要是希望能發展「遺址旅遊」，這有教育意義，也對地方有正向發展。

車諾比地區的旅遊業，在2019年的HBO迷你影集「核爆家園」(Chernobyl)之後，增長了兩倍，儘管該劇的評價兩極，也出現許多常見的錯誤述事，但當地官員們仍然肯定這齣戲的正向意義，至少更多的遊客帶來更多的消費，也使當地得到發展的機會。

只是好景不常，2020年的新冠疫情使國際旅遊都遇到衰退，當地期望，一旦全球疫情結束，當地旅遊能回到疫情前的水準，或是繼續增長。

車諾比遺址旅遊的主要景點之一，是參觀普里皮亞季鎮（Pripyat）的廢墟，當地曾是一個擁有5萬人口的現代城市，但是一切都停止了，如今城市被植物所包圍，形成一種帶科幻色彩的奇特感。現在當地政府正在努力規畫參觀路線，使遊客更容易瀏覽這個遺跡。

許多人不知道的是，車諾比核電廠在4號爐事故後，其他反應爐其實仍在持續運作，直到2000年才停止工作，但是退役的核電廠仍有很多工作要做，預計整個拆廠工作持續到2064年，包括受損的4號爐也會被拆除。

烏克蘭還決定將這個荒蕪之地，做為集中存儲用過核燃料的地點，除車諾比核電廠原有的乏燃料之外，烏克蘭其他4個核電廠的乏燃料也儲存在此，設施將於今年開放。直到最近，核燃料仍交由俄羅斯代為處置，也就需要付管理費。因此烏克蘭計算，將乏燃料在自己國家內儲存，每年將可為國庫節省約2億美元。

其實車諾比電廠周地區的輻射量已低至普通水準(個別地區稍高)，因此遊客可以安全無健康疑慮，但即使如此，仍禁止在該地當做永久居躼。然而，仍有100多人違反企令，居住在圍繞核電廠30公里的區域內。

其中一名是高齡85歲的前中學老師葉夫根尼·馬克維奇（Yevgeny Markevich），他如今仍在自己的花園地裡種菜來吃，包括馬鈴薯、黃瓜等等，並接受生物測試，以瞭解核災後的生理影響。

輻射對人類健康的長期影響，仍然是激烈的科學辯論的主題。事故發生的當天，有30名電廠工人、消防員死於急性放射病。之後車諾比核災的受害者有多少，就沒有確實的定論，有說超過4千人的，也有說超過1萬人的，但是實際證實與車諾比有關的輻射傷害死亡人數，不超過100人。

令許多人感到驚訝的是，該地區的野生動物正在蓬勃發展：熊、野牛、狼、山貓、野馬和數十種鳥類，生活在無人區。

有些科學家稱，這些動物對輻射的抵抗力比預期的要強得多，並且能夠迅速適應強輻射。是也有另一批科學家認為，此處的動物與其他地方並沒有什麼區別。

車諾比附近的野生動物。(圖/美聯社)

現年43歲的生物學家丹尼斯·維什涅夫斯基（Denis Vishnevskiy）說：「這是一片巨大的自然領土……我們保留著自然環境。禁區不是詛咒，而是我們的資源。」

烏克蘭當局呼籲將該禁區列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，因為該遺物是「全人類都感興趣的獨特地方」。烏克蘭文化部已經採取措施，將這一地區列為紀念物，這將吸引更多的資金和遊客。

(中時新聞網)