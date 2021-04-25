台北市文山區景美捷運站附近，24日白天傳出槍響，有民眾飼養的寵物貓在陽台曬太陽，突然遭人開槍射擊，導致頭部中彈、口吐鮮血，幸好飼主立即將愛貓送醫搶救，目前沒有生命危險，不過同一天晚上，景美地區再次傳出開槍射擊動物事件，警方正在查明是否為同一人犯案。

一名網友臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，透露不久前收到朋友訊息，表示家裡飼養的小貓，原本好端端在陽台曬太陽，突然有人對牠開槍，對方連開二槍，第一槍沒打中，朋友聽到聲響跑到陽台查看，未料又開第二槍，導致貓咪中彈，口吐鮮血痛到在地上打滾。

原PO說朋友趕緊將貓送往醫院，經過開刀取出子彈，目前小貓沒有生命危險，可怕事件讓原PO忍不住驚呼「我的老天爺啊！是有多變態！」警方調查這起攻擊事件，嫌犯應是使用CO2氣瓶高壓鎮暴槍，子彈則是硬塑鋼圓球，直徑約10公釐左右。

案發當天傍晚，警方接獲民眾報案，表示轄區內有人開槍打麻雀，警方隨即前往查看，不過沒發現麻雀遭攻擊，現場也沒也子彈等證物；警方認為兩起攻擊動物事件嫌犯應為同一人，已經鎖定身分追查中。根據《動保法》，故意傷害、或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

(中時新聞網)