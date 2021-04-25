原po隔日回去當時地點看，發現地上的線(黃色處)已經完整包覆好。(圖擷取自Dcard)

半夜在路上被後方莫生人叫住，一般人下意識會加速狂奔逃離。一名男大生分享，日前半夜在信義區騎腳踏車，卻被後方陌生男子叫住，更要他別跑，嚇得他趕緊加快腳速，但對方仍不死心追上前，終於抓住他的腳踏車，停下來後對方才告知自己的目的，讓男大生恍然大悟，慶幸自己被救了一命，貼文發出後引起網友熱議。

男大生在Dcard上分享，日前他趁著天氣好到信義區騎腳踏車散心，配上美麗的月色讓他心情大好，邊唱歌邊騎著車，沒想到突然有個聲音叫住他，「恁賣造(你別跑)」，加上當下四周沒有燈光，頓時找不到聲音從何而來，讓他嚇一大跳，趕緊加快速度往前騎。

不過對方不死心的追著他跑，最後用力的抓住他的腳踏車，「就叫恁賣造齁(就叫你別跑)」，當他回頭一看是個穿著工作服的工人，這時對方才告知，旁邊正在施工，有在路上鋪電線，對方怕他沒注意到，騎過去會噴飛不小心發生意外，這讓原po恍然大悟，隨後向對方道謝，「總之感謝深夜還在辛苦工作的大叔們，拯救了在深夜追著風唱著一路向北的我」。

貼文發出後引起熱議，雖然原po認為對方救了自己一命，但不少網友認為事實上很不安全，「施工沒有把施工地點圍起來，讓民眾隨意進出造成傷亡，是有責任的...這算是他們的工作」、「台灣工安意識真的偏低落」、「與其說被救一命 不如說差點被害死」、「沒警告標誌沒護欄？」

(中時新聞網)