鍾興國（左一）在哥哥鐘興民（左二）的引薦下又回到流行音樂界。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

曾擔任過周杰倫、蔡依林等天王天后們的專輯錄音師，在台南流行音樂界頗有知名度的鍾興國，目前在遠東科技大學流行音樂產業管理系任教，他不僅有音樂專長，還曾經當過霹靂小組特警，和現在藝術工作者形象相去甚遠，學生直呼好酷。

鍾興國在求學時期就充分展露繪畫天分，之後將藝術天分寄情於音樂，擔任樂團貝斯手，畢業後卻進入警界，搖身一變成為打擊犯罪的霹靂小組成員。經由哥哥流行音樂名製作人鍾興民的引薦，鍾興國又進入流行音樂界，如今回歸故鄉於台南新市區的遠東科大擔任專任老師。

鍾興國在國中時期，曾經在上課時的信手拈來的素描，因為畫得太好，老師不相信是出自於一個學生的手筆，主觀認定他是拿別人的作品作弊，此事曾經給他相當大的打擊，自此兩年都不碰畫筆，但也因此埋下日後為人師表的的伏筆。

在鍾興國眼中，每個學生都有可能潛藏師長看不到的本領，因此同學在他的鼓勵和指導下，一有詞曲創作立即進錄音室轉成為作品，一來同學可得到立即的成就感，二來立即化為有聲音的旋律，才可聽出創作的盲點，可修正改進。

系上學生沒課就在錄音室嘗試自行錄音配唱，學生做中學直呼值回票價，畢竟以南台灣的流行音樂資源而言，這樣的原汁原味業界經驗，得來不易。

商管暨設計學院副院長胡曉菁說，業界可以教專業的老師很多，但是真心愛護孩子的比較難找，而鍾興國除了橫跨樂團及錄音的專業之外，還有主流流行音樂產業實務經驗，而且很願意花時間陪伴孩子，十分不容易。

(中時 )