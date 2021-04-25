航運股受惠全球運價上升，近期股價連連飆漲，不過台股23日資金回流電子股，航運股也呈現修正，而台積電、聯電等電子股均上揚，但有人認為，由於本益比差距太大，IC設計和半導體還會繼續跌，而航運、金融本益比都很低，還會補漲；貼文曝光後，網友直酸「標準韭菜思維」、「你以為股市只看本益比？」

台股23日開高震盪走高，上漲逾200點，資金重回電子股，台積電、聯電等電子股全面翻紅，台積電重新站上600元，聯電持續走高；另外，隨著資金湧入電子股，漲多的航運股呈回檔修正，貨櫃三雄僅陽明小幅上漲以外，長榮和萬海均受挫。

有網友以「如果不買航運那要買什麼」為題在PTT發文表示，「我會買金融股，原因是航運、金融本益比都很低，我認定會補漲」；此外，他援引2篇看好電子股後市的文章，表示他看法完全不同，認為若因半導體生意好來看多，但大家生意都很好，無法藉此來判斷短期是否續漲，而若以半導體已經跌深所以看多，他也不認為有跌深。

因此他覺得「半導體相關並非好的標的」，更進一步提到，若買塑化、鋼鐵、造紙等傳產也沒比較好，因為傳產必然會連動，「要就買最強的航運，根本沒必要買別的傳產」，因此他會選擇買金融股，因為金融不屬傳產，不會隨之連動；不過他仍認為比起金融，航運依舊是首選。

未料貼文一出，竟遭到大批網友狂噓，認為邏輯根本不對，別人是覺得會回檔才先獲利了結，IC跟半導體是仍有需求，並且先前有回檔再加上供貨，「你以為股市只看本益比嗎？」、「還在看本益比」、「用本益比買股是韭菜必經過程，被割過才知道」、「標準韭菜思維」。

法人指出，小資族大多偏積極型，希望能夠更快的累積資本，並且考慮將來配息的能力和政策，而金融股股價波動較低，相較下存金融股屬於極度保守型。

(中時新聞網)