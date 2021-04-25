華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天進行第5輪賽事，衛冕者南市台鋼主場4比2擊敗璉紅台體，並靠台中Futuro以1比1逼和台灣電力，開季4勝1和躍居龍頭。上輪在「油電大戰」不敵台電的台灣中油，則靠烏茲別克前鋒努力耶夫（Vladislav Nuriev）梅開二度，以3比1氣走另一支傳統勁旅北市大同。

本輪最關鍵一役為上季亞軍台電在新竹縣第二運動場對決季軍台中Futuro，上半場台電攻勢較佳但缺臨門一腳，下半場Futuro換上陳浩瑋後威脅大增，但真正造成平手僵局改變的關鍵，卻是Futuro門將段昍沒控制住情緒。

第76分鐘台電開出右側角球，段昍跳在空中把球抓下，爭頂的陳昭安技術性卡位想阻止Futuro發動快攻，火大的段昍直接往陳昭安後腦勺推了下去，裁判游銘訓不僅給予黃牌警告，也吹判12碼極刑。

Futuro球員紛紛表示異議，認為門將已控制球權，黃牌合理但不應判12碼。但賽後場邊裁判考核員也表示，既然是比賽進行狀態，守方在禁區內犯規就是吹判罰球點球，認為判決無誤。台電由林建勛操刀破門，先馳得點以1比0領先。

台電賽前是本季企甲唯一尚未失球的隊伍，挑戰連5場門清卻也在此役破功，第88分鐘Futuro把握角球機會由山崎直之送出右路吊中，後衛陳庭揚衝頂破門，台電雖然保住開季不敗之身，卻以兩分之差將龍頭讓給了台鋼。

段昍賽後對自己沒能控制住情緒感到相當懊惱，Futuro教頭王家中也說叮嚀過段昍很多次，如何克制還是這位年輕門將必須面對的課題。「不過那個罰球也激起了我們球員想拚回來的士氣，不然以目前的傷兵狀況，今天我們未必能夠進球。」王家中說。

中油的努力耶夫是本季企甲最突出的新外援，面對3屆企甲冠軍大同，這位188公分的長人先在第22分鐘頭槌破門，第59分鐘再單刀進球，加上智利中場馬蒂亞斯也貢獻1球，門神蔡碩哲上演多次精彩撲救，讓中油以3比1讓大同吞下近期的3連敗。

「很開心，因為前一場我們輸球！」努力耶夫賽後表示，目前在台灣覺得環境一切都很好，此役大家踢得很好，對結果相當高興。蔡碩哲則說，多虧隊友後防協助，才化解不少危機，「一直有針對他們在執行戰術，等到比賽進行到一個適當的時機後，防線會退守得比較深，才有這麼多支援，並主打防守反擊。」

以輔仁大學為主體的航源FC，靠方立芃從右側助攻黃侑威頭槌破網，以1比0力克北市大化身的台北展逸天行者，排名升至第3。展逸天行者是企甲本季唯一勝場尚未開胡的隊伍，積分1分敬陪末座，台鋼13分領先群雄，3勝2和的台電以兩分之差緊追在後，中油與Futuro同積7分，Futuro藉對戰優勢暫居第4。

(中時 )