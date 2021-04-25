由永豐餘企業暨集團創始人何傳（字信誼）捐資創立的信誼基金會，舉辦國內唯一幼兒圖畫書獎項「信誼幼兒文學獎」25日頒發第33屆優勝者，由五位圖畫書創作新秀獲得佳作獎，彰顯信誼幼兒文學獎做為培養本土兒童圖畫書創作者平台的立意。

在教育部蔡清華政務次長、文化部李靜慧次長等一百多位兒童文學創作及推廣者的見證下，本屆並致贈特別貢獻獎「閱讀行遠」給國家圖書館館長曾淑賢，感謝她對閱讀推廣長期的堅持與創新。

信誼基金會董事長張杏如表示，對一個為兒童創作的獎項而言，最重要的兩個指標是兒童和創意。期許創作者不只為創作一個完整的作品，也嘗試找到新的創作形式或深化當代議題。

信誼幼兒文學獎三十多年來出版過很多經典童書，包括唯一一本以台語創作獲獎的作品《紅龜粿》，是第三屆(1990年)文字創作評審推薦獎的台語兒歌集，由曹俊彥配圖、林豊洋作曲，銷售逾10萬冊，許多孩子在家裡、幼兒園裡面傳唱，創作者王金選也因這個作品獲獎，一頭栽進台語文學創作與幼兒河洛語教學。

本屆佳作獲獎者清一色是女性，鄭萱婕、張雅鈴、吳語緁獲得圖畫書創作佳作獎，姜蜜、祝娟獲得文字創作佳作獎。

(工商 )