路易莎咖啡中央工廠8員工一氧化碳中毒 新北勞檢處稽查開罰 （新北市政府勞檢處提供）

知名連鎖品牌路易莎咖啡店位在新北市三重區的麵包工廠，上周四（22日）發生8名勞工一氧化碳中毒送醫意外，所幸目前都已出院；新北市勞檢處今前往稽查，要求業者停用出問題的烤箱，並提送改善計畫書，在勞檢處核備通過前不得再使用，並依違法《職安法》裁處3到30萬元罰鍰。

新北市消防局22日上午9時獲報，路易莎咖啡位在三重的麵包工廠有多名勞工疑因一氧化碳中毒，出現頭暈、想吐等不適症狀，2名勞工情形較嚴重，住院1天到2天後出院，其餘6名勞工則皆於當天出院，皆無大礙。

新北市勞檢處今前往稽查，要求業者停用肇災烤箱，並將改善計畫書送至新北市勞檢處核備，通過前不得再行使用，至於雇主未保持抽風設備正常使用的違規行為，依《職安法》處3至30萬元的罰鍰。

業者方面則是回應：工作人員一時疏忽，造成員工身體不適，路易莎咖啡立即安排員工就醫觀察，目前並無大礙。路易莎將檢討工作流程，已經將開關改為自動排煙設備，避免職安風險。

(中時新聞網)