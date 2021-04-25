主播張佳如是演藝圈姊妹檔大S、小S的表妹，而33歲張佳如今（25日）傍晚則分享結婚喜訊，她曬出婚紗照以及披白紗、手拿捧花的美照，張佳如害羞透露，雖然覺得是私事不足掛齒，也很不好意思公開分享「但多年來跟觀眾互動也像朋友一樣了，所以還是宣告一下...我結婚啦！」

東森主播張佳如是大S、小S的親表妹，大S曾爆料，說幫張佳如換過尿片，如今33歲張佳如不僅是氣質主播一枚，她還已經嫁為人妻，張佳如在臉書甜蜜分享喜訊：「宣告一下...我結婚啦！」

張佳如身穿低胸白紗、手拿捧花，模樣美翻天。（圖／取材自張佳如臉書）

同時，張佳如分享與老公的相視而笑的婚紗照，以及自己身穿一襲低胸白紗、手拿捧花的美照，張佳如笑起來很清新、氣質甜美，幸福的張佳如也直呼：「緣分很神奇」，表示她與老公住距離近、生活範圍也重疊「但偏偏直到他在美國工作我們才認識！有時真不得不佩服月老的紅線，不存在距離時差，若有緣天涯咫尺，若無緣咫尺天涯」，張佳如字裡行間滿是為人妻的喜悅。

張佳如還幽默發文：「以下開放祝福或哀嚎」，張佳如婚紗照吸引蔡尚樺留言：「哇總是仙氣飄飄最文青的大美女佳如恭喜妳新婚快樂 永遠幸福喔」、主播吳宇舒直呼：「佳如恭喜」、連珮貝也大讚：「恭喜佳如~~郎才女貌~祝早生貴子」，而網友也紛紛留言：「恭喜佳如主播」、「也太突然了 但是還是恭喜喔」、「美女主播美的像仙女」。

雖然覺得是私事不足掛齒，很不好意思公開分享，但多年來跟觀眾互動也像朋友一樣了，所以還是宣告一下...我結婚啦！👰🏻‍♀️ 緣分很神奇，明明我們家住距離頗近，生活範圍也重疊，但偏偏直到他在美國工作我們才認識！有時真不得不佩服月老的紅線，不存在距離時差，若有緣天涯咫尺，若無緣咫尺天涯。 以下開放祝福或哀嚎😝😝😝 由張佳如發佈於 2021年4月25日 星期日

(中時新聞網)