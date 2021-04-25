《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）指出，在2020年3月美國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發、5月底佛洛伊德（George Perry Floyd）之死引發大規模抗議，以及11月總統大選時，加州國民兵的一架F-15C戰機都曾受命隨時準備升空，用於「威嚇」對政府不滿的民眾。

報導表示，加州國民兵的第144戰機聯隊，2020年曾多次接到命令，要求讓一架F-15C待命升空，準備因應「國內任務」；雖然上級並未詳述任務內容，但消息人士指出，這代表其有意讓戰機從抗議民眾上方低空飛過，以巨大聲響和衝擊力來驅散群眾。

國民兵官兵對此感到相當不滿，因為類似任務雖曾於伊拉克或阿富汗的作戰區域執行，但用於威脅國內平民是「完全違法」的行為；而上級也對這點相當清楚，因為其罕見地僅以口頭下達命令，並未依規定給予正式書面指示。

加州國民兵指揮官鮑德溫（David Baldwin）少將並未正面回答此問題，其發言人城間（Jonathan Shiroma）中校則否認試圖用飛機威嚇民眾，並說雖然加州國民兵確實有應對國內潛在動亂的計畫，但擔當該任務的是一架C-130J運輸機和一架HC-130J搜救機，不包含戰機。美國國防部和加州州長紐松（Gavin Newsom）的發言人也都否認曾授權使用F-15C因應國內動亂。

不過英國《泰晤士報》（The Times）指出，根據國民兵內部文件，該F-15C確實於上述不平靜時期維持待命狀態；時任第144戰機聯隊長克魯茲（Jeremiah Cruz）上校據稱當時曾向部分下屬寄送電子郵件，稱「不希望F-15C以任何形式被用於因應動亂」。目前擔任加州國民兵作戰與航空遠征（Operations and Air Expeditionary）主管的克魯茲並未回應採訪請求。

(中時新聞網)