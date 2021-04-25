台南市警察局長方仰寧25日上午8時走訪學甲警分局，與9位分駐（派出）所所長座談，期盼各級主管要積極照顧與服務基層同仁，同時對學甲分局近日積極偵破轄內蒜頭連續竊盜案件，表示肯定與嘉許，強調警方不分案件大小輕重，必須主動介入偵查，秉持「有案必查、嚴辦到底」的決心。

方仰寧分享工作經驗，提及近年來台南市蓬勃發展，相較於台北、新北市等其他直轄市而言，土地開發、經濟發展仍具極大空間，龐大利益勢必招致不同利益團體及幫派組合的覬覦，甚與地方勢力結合或交相競逐，治安不平穩現象亦同時伴隨發生。

北門與將軍地區太陽能光電產業開發，應列入首要關切的治安議題，積極啟動地區清查與不法查緝等超前部署工作，不得讓不法組合與幫派滲透介入地區陳抗紛爭。

方仰寧表示，警察無法在此戰役單打獨鬥，必須發揮市府團隊力量，積極溝通整合經發局、環保局及當地區公所，增進橫向聯繫力量。對於太陽能光電施作場域安全問題，必須與開發業者建立密切聯繫窗口，結合在地警察同仁及地方耆老力量，發現有陳抗或滋擾、恐嚇等情事，應立即反映、即時處置。

方仰寧也期勉同仁能知己知彼、團隊作戰，明瞭當前工作重點，有效掌握在地治安，第一時間就把事情做對，當個聰明的警察，「人有朝氣、地有安全、物有定位、事有常規，則時有績效」，創造優質治安環境。

(中時 )