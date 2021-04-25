台中市7歲黃姓男童在柔道館上課，遭教練及學長連摔27次導致昏迷，恐成植物人，事後何姓教練在柔道館的80人LINE群組對話被曝光，加上家長們在底下的整排冷血回應，讓網友看傻眼，作家劉中薇也痛批，其他人的默許和縱容讓人不寒而慄。

根據LINE對話截圖，何姓教練在群組中寫道「請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切皆可聯絡」，更令人意外的是，竟然有多名家長接連在底下刷整排的「謝謝教練」，對話曝光後讓網友看傻眼，不懂到底在謝什麼？甚至直呼：「不說還以為是邪教對話」。

柔道館80人群組對話曝光。（圖／截自臉書爆料公社）

作家劉中薇在臉書上表示，新聞公布教練在群組中的發言，底下家長們一一留言「謝謝教練」，她質疑是在謝什麼？謝謝教練狂摔的不是你的小孩？讓她不寒而慄的是在場人士的默許與縱容，盲目認同權威的話語，失去基本生為人的憐憫與判斷。

劉中薇指出，霸凌是由「加害者」、「受害者」、「觀眾」與「旁觀者」四層組成的，霸凌不只是加害者的責任，旁觀者的冷漠也是造成霸凌的可能主因，她相信現場一定有人覺得狀況不對，不管是家長或學員，一定有人心裡覺得孩子不對勁，但到底是什麼原因，沒有人站出來救救這個孩子？「從眾效應」造成的漠視多可怕！

何姓教練的LINE群組對話被上傳到臉書社團《爆料公社》，引起網友眾怒罵爆，紛紛回應、「別人家小孩死不完？」、「看來被洗腦得很徹底」、「感覺像是邪教？」、「這些家長是腦子進水了嗎？」、「真的真的覺得太誇張惹！不可思議啊！」、「這些家長是在謝謝教練沒把他們小孩摔死嗎？」

當媽媽的人真的無法忍受看到這種新聞，憤怒也困惑。 教練可惡，但現場的人更讓我完全無法理解。 事件發生的當下，現場是很多人的，並非無人目睹，竟然沒有半個人上前關心、阻止？ 被摔成這樣是該道館常態？這麼多年來從沒人質疑過這種訓練方式？ 小... 由劉中薇發佈於 2021年4月24日 星期六

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(中時新聞網)