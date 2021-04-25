根據衛福部疾管署近期公告新冠疫苗冷鏈倉儲採購需求，預期我國將採購需要攝氏負70度冷鏈技術的疫苗50萬劑，目前僅有輝瑞／BNT疫苗符合該條件，而指揮中心也證實此事。對此，藥師林士峰指出，因為台灣堅持不透過大陸代理商取得BNT疫苗，現在要取得BNT疫苗幾乎只能靠COVAX機制，林士峰還認為，從疫苗的採購上來看，執政黨仍是意識形態大於專業。

林士峰今在臉書上表示，在政府堅持不和中國大陸代理商買輝瑞BNT疫苗的架構下，我們取得BNT疫苗的管道，幾乎只剩COVAX機制了，而目前指揮中心仍將疫苗主力放在打氣不很旺的AZ疫苗上，在這樣的情況下，台灣自然沒辦法很輕易的像有些國家宣佈停打AZ疫苗，做出這樣奢侈的決定。

林士峰分析，從疫苗的採購上看來，我們現在的執政黨意識型態大於專業採購，即使採購的不很順利，也不願意和BNT疫苗的代理商中國上海復星製藥採購。

網友們也留言回應，「看來網紅醫師宣傳力不足，連醫護人員都不打」、「有沒有想過為什麼正副總統沒打疫苗？目前國內檯面上最常接觸疫區來的不就是這兩個？」、「美國沒有核准AZ在美國本土施打噢」。

此外，指揮中心也指出，指揮中心表示，由於COVAX平台之候選疫苗種類多，現階段尚無法獲知實際供應廠牌及數量，然為利廠商投標時評估所需冷鏈設備及投標金額，爰以該三項溫層及粗估數量提供估算，採開口合約，視未來實際供應之倉儲溫度項目、數量及執行項目結算，並以決標契約價金為上限，不受預估數量限制。

(中時新聞網)