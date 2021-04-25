下周聯準會（Fed）官員可能會對經濟狀況描繪出一幅強勁的景象，而同時甚至沒有暗示未來的政策變化。

投資者越來越信任中央銀行，他們說，即使經濟以近40年來最快的速度運行，他們也不會開始撤消政策適應措施，除非經濟復甦有穩固的基礎。

查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克（Randy Frederick）表示：「只要聯準會保持腳步，經濟前景就不錯。「市場終於接受了他們的意願。」

自從Covid-19大流行初期以來，聯準會就一直將短期借貸利率維持在接近零的水平，並繼續每月購買至少1200億美元的債券相關資產。資產購買使中央銀行的資產負債表達到近8萬億美元，約為危機爆發以來水平的兩倍。

不過，金融市場一直持懷疑態度，因為經濟數據一天比一天強勁，而通貨膨脹壓力開始增強，因此聯準會可能會發現自己迫於壓力要開始放鬆加速器。

弗雷德里克說：「他們提供的流動性將推動經濟復甦，挑戰在於他們決定撤回這一點。」

當中央銀行的貨幣政策制定機構聯邦公開市場委員會在周三結束為期兩天的會議時，不太可能出現有關該日期何時到來的線索。

取而代之的是，公眾可能會得到一份聲明，將「對經濟前景產生更樂觀的基調」，Capital美國高級經濟學家安德魯·亨特（Andrew Hunter）寫道：「可能證明聯準會在一段時間內發布了最積極的看法」。

像華爾街上的許多其他人一樣，亨特認為聯準會主席鮑爾和他的同事們提高了對經濟的看法，但強調說，這與聯邦公開市場委員會在最近的會後聲明中設定的「實質性進一步進步的基準仍有一定距離」。

鮑爾最近在接受CBS節目「60分鐘」採訪時說，經濟已經達到復甦的「轉折點」，引起了市場的關注。但是他還繼續強調勞動力市場在實現包括收入，種族和性別群體在內的充分就業方面需要取得的進步。

同樣，聯準會主席可能希望在會後新聞發布會上至少對未來政策弧線感到憂心，尤其是關於潛在的利率上升和資產購買速度回落。

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金期貨市場的交易者實際上將價格定在了一個很小的水平：2.8％。在下週的會議上有漲息的機會。全年的前景略有上升，到年底定價的可能性為10.5％。

(中時新聞網)