4個用於儲存醫用液氧的大容量氧氣槽已從新加坡樟宜機場空運回印度巴納格爾（Panagarh）空軍基地。（圖／ANI)

印度新冠疫情失控，3日確診人數近百萬，各地死亡人數激增。除了露天大量焚燒病死者遺體之外，醫院內還嚴重缺乏急救用的氧氣，印度政府被迫向各國救援，許多國家已緊急運送或承諾援助氧氣罐，印度民間機構也向中國的製造商訂購大量的製氧機。但是除此之外，包括疫苗在內的各種醫療與防疫物資，印度也都極度缺乏，疫情前景令人更為憂心。

據外媒報導，印度最近一日的新增確診數近35萬例，創全球單日確診人數新高，死者被大規模就地火葬，各地上演醫療物資搶奪戰。新德里齋浦爾黃金醫院（Jaipur Golden Hospital）工作了近30年的醫生庫馬爾（Ravinder Kumar）說，他和其他工作人員都在瘋狂的尋找氧氣罐，一生中從未感到如此無助。當晚10點左右醫院氧氣罐耗盡，擾亂了重症患者所需的氧氣流量，幾個小時後就有26人死亡。

《界面新聞》指出，由於急缺病床和供氧設備，不堪負荷的醫院開始停止收治新患者入院，讓印度的新冠危機仍在不斷加劇。

《觀察者網》引述《印度報》報導，面對已完全失控的疫情，印度政府一邊動用軍機火車為重災區運送物資和醫護人員，另一邊連忙向國際社會緊急求助，新加坡、沙特等國成了第一批支援印度的國家。

昨日，印度空軍出動C-17軍用運輸機，從新加坡樟宜機場空運回4個用於儲存醫用液氧的大容量氧氣罐，之後這將被運送至全國各地。沙烏地阿拉伯特、德國等國支援的氧氣罐也已在路上，還有一些印度初創公司通過眾籌購從中國購買了500台製氧機，預計在4月28日能夠投入使用。連自身疫情也相當嚴重的巴基斯坦都伸出援手，美國國務卿布林肯亦表態要對印度提供援助。

印度一個新創公司推出「氧氣使命」計劃進行眾籌，並聲稱已經從中國大陸採購了500台製氧機。圖為大陸製醫用製氧機。（圖／網路）

報導說，印度疫情失控和醫用氧氣短缺，各地醫院都上演爭奪醫用氧氣的大混戰，黑市上的氧氣瓶售價更是水漲船高，上漲了近7倍之多。印度政府與各國政府交涉，希望簡化通關與監管措施，盡快讓救命的氧氣能運抵印度。印度空軍表示，他們已出動美製C-17和俄製IL-76運輸機為全國各地空運氧氣罐，另外有4個用於儲存醫用液氧的大容量氧氣槽已從新加坡樟宜機場空運回印度巴納格爾（Panagarh）空軍基地，歐盟和俄羅斯預計也將運送氧氣和藥品等醫療用物資。

印媒《商業標準報》指出，近日一些總部位於印度古爾岡的初創公司創始人推出了進口製氧機的計畫「氧氣使命」，進行眾籌。該計畫稱，已經從中國大陸採購了500台製氧機，4月28日前可在印度醫院投入使用，預計還將在24日晚再訂購500台。中國也接連兩日向印度發出友善的信號，表示願伸出援手，為印方需求提供支援和幫助。不過印度對此卻沒有展現出積極態度，印媒引述官員說法稱，確實希望從國外進口氧氣，但不是從中國。

據印度衛生部4月25日公佈的最新資料，在過去24小時內，印度新增確診病例349691例，新增死亡病例2767例，累計死亡192311例，再次打破了該國新增死亡數的紀錄。

(中時新聞網)