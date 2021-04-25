花旗集團將出售包括台灣在內的13個市場消金業務，創下全球銀行史上新記錄，在銀行官網首頁貼出占了首頁近九成大的正式聲明，也是史上記錄！

「花旗秉持同樣的精神與熱忱，為消費金融客戶提供最優質的服務」，民眾或客戶近日上網到花旗(台灣)銀行網站、或打電話進到客服中心，都會優先看到／聽到銀行方的聲明，像網頁上的聲明稿，張貼大到占掉整個首頁，「一定要讓客戶看到」的意思！

花旗銀行的消金業務，包括信用卡、個人信貸、財富管理等，此項震撼消息時過二星期買家尚未浮現，13個市場的傳聞普遍甚囂，韓國還出現工會抗爭的對峙。花旗集團高層要求安撫現有客戶，花旗(台灣)銀行直接在官網上貼出聲明，然而花旗內部卻出現員工心情衝擊，尤其電話量爆多的客服中心人員內心難平，一方面要向客戶說明、內心也在掙扎自己恐也將失業。為此，電話理財中心已先安插每通進話先播完整的聲明錄音，避免客服人員崩潰。

花旗的聲明內容主要說明，消費金融營運包括分行業務、信用卡、電話理財中心和後勤服務部門，在評估買家這段期間，都沒有任何變動。該行上周也對媒體發出正式聲明，過程中必定將保障客戶權益，員工工作權與發展前景也列為最重要考量之一。

花旗台灣現在各部門「BAU」(business as usual, 如常運作)，對外也一直強調BAU。雖然管理高層的跨國會議不斷。然而，第一線面對客戶的電話客服中心、財管理專、櫃台人員，卻需一再向客戶說明，特別是外部直接進話的電話中心，從15日起就進話量爆多，等待時間是往日的倍數，且近乎無時無刻都是滿線狀態，據悉，該部門立即給予加班費安撫員工，但從客服人員的回話口氣可以體會，和昔日的「禮貌口吻」天差地遠，近乎都在崩潰邊緣。

(工商 )