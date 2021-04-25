大陸五一連假(5月1日到5日)將至，有望重現昔日黃金周盛況。多家旅遊平台統計，不僅火車票搶購熱潮有如以往春運，飯店房間也一房難求，出遊人次更有望超越2019年同期。由於第二季為傳統出遊旺季，且涵蓋清明、五一、端午三大假期，料將成為旅遊防疫的戰略轉折點。

綜合陸媒報導，隨著大陸疫情放緩，政府部門持續放寬出遊限制，並鼓勵與推動旅遊業發展，五一連假將迎來「爆發式出遊」。

截至14日，透過旅遊平台攜程預訂五一連假期間的機票、飯店、門票的訂單量與2019年同期相比，分別增長23％、43％、114％，也凸顯旅遊爆發趨勢。攜程研究院行業分析師方澤茜分析，從上述訂單量顯著增長來看，2021年五一旅遊人次有望突破2019年同期水準，達到2億人次創新高。

中國旅遊研究院博士韓元軍分析，大陸防疫形勢持續走俏，旅遊的心理安全防線已經建立，春節假期很多人因疫情「就地過年」，五一連假將迎來大規模的探親旅遊客流。加上五一假期相對較長，且旅遊目的地與市場主體進行的市場推廣活動力度較大。綜合上述利多因素，並從現有的預訂情況來看，五一連假旅遊業將迎來復甦新階段。

(工商 )