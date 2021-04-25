在澳洲確診新冠肺炎華航印尼籍機師，由於曾在4月16日參加台北清真寺宗教活動；台灣大專校院中擁有最多印尼籍學生的台灣科技大學，前天（23日）得知校內有65名師生曾與機師參與同一場清真寺活動，校方趕緊將師生們安排在同一區宿舍並由專人送上清真餐飲，周末期間並全校大消毒，忙得人仰馬翻。校方表示，會觀察到4月30日滿2周為止；但也因學校資源有限，期待指揮中心評估過後若有疑慮，能協助這些師生做採檢。

台科大主秘呂政修對本報表示，周五機師足跡公布後，學務處及國際處調查學生足跡，才得知有65名師生曾與機師參與同一場清真寺活動，包括2位老師、1位博士後，多是印尼籍和巴基斯坦籍穆斯林學生，且他們似乎很重視這場宗教活動。

由於主辦方有注意到社交距離，師生們都有全程戴口罩，且是朝同一方向朝拜，並非面對面接觸，因此校方評估後決定安排這65人加強版自主健康管理。由於65人都住校內不同區宿舍，幸好還有一層樓空出，趕緊讓他們住進去，期間學務處和國際處幫忙調查課表，全部採線上教學，目前尚無學生傳出發燒或呼吸道症狀，校方也趕緊分派體溫計，另外周末也全校大消毒。預計要觀察到4月30日。

呂政修表示，沒料到周五突然發生此事，真的忙翻了。由於學校資源和人力都有限，期待指揮中心評估過後若希望加強清零，能協助這些師生做採檢。

(中時 )