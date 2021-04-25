華為持續砸重金招攬開發者、建設生態系。華為Cloud BU總裁、消費者雲服務總裁張平安25日宣布，將在2021年向沃土計畫2.0投入2.2億美元，包括全新發表的沃土雲創計畫，以及鯤鵬眾智計畫、昇騰眾智計畫等，將聚焦華為雲、鯤鵬與昇騰持續推動產業生態發展。

2015年華為首次推動沃土計畫，打造針對開發者夥伴的開發使用平台與聯合創新，並提供開發者的資通訊開放能力，涵蓋雲端運算、大數據等先進技術領域。2020年沃土計畫2.0已投入2億美元，在全球建設120個華為雲創新中心，以及24個鯤鵬、昇騰創新中心，建構海量應用促使當地產業發展。

21世紀經濟報導，華為25日舉行開發者大會，此次主題為雲端運算。張平安在會中表示，華為雲沃土雲創計畫將投入1億美元，重點賦能SaaS（軟體即服務）和獨立軟體供應商（ISV）夥伴，提供雲端資源、技術賦能與商業推廣支援，涵蓋容器、微服務、SaaS化、大數據、AI、影片、智慧邊緣運算等6大技術領域。

張平安指出，夥伴基於鯤鵬主板的產品發貨量已達到2020年總量的52％。聚焦操作系統、數據庫、AI框架等技術，建設openEuler、openGauss和MindSpore三大開源社群，如今已初具規模。

(工商 )