近日台股大紅個股中鋼，又傳來好消息！中華信評最新宣布，中鋼長期發行體信用評等的評等展望由「負向」調整為「穩定」，主要是預期鋼鐵產品強勁的需求復甦力道，將為中鋼的銷售量與產品價格提供支撐，進而提升該公司2021年的營運現金流量產生能力。

中華信評同時確認中鋼的長、短期發行體信用評等為 twAA-、twA-1+，中鋼無擔保公司債的債務發行信用評等為「twAA-」，亦獲得確認。

中鋼集團子公司之一中鋼構，評等展望此次亦隨母公司評等展望調整，由「負向」調 為「穩定」，「twA-/twA-2」評等獲確認。另一子公司中龍鋼鐵，中華信評表示，其評等展望亦從「負向」 調為「穩定」，「twA+/twA-1」評等獲確認。

中鋼為台灣規模最大且唯一的一貫作業煉鋼廠，中華信評估算，該公司2020年的國?市占率逾 50％，其粗鋼年產能約為1,600萬噸，2020年 EBITDA 為新台幣365億元。

另兩項來自中華信評的估測，對於中鋼的今(2021)年財務表現將有所影響。其一是2021年的銷售量，估計將增加7％至9％，而且因疫情而導致的供給短缺，亦成為中華信評假設 2021 年的鋼價將上漲 26％至 30％的支撐因素，進而完全抵銷原物料成本在同一期間可能出現的上漲情勢。其二，基於此，中華信評預期，未來兩季中鋼將可產生強勁的營運現金流量，且其 EBITDA 將在2021年大幅攀升至介於新台幣670億元至新台幣720億元。

信評公司對於中鋼的評等，反映了該公司的財務條件及債務去槓桿的進程，尤其，中鋼近年為台塑河靜鋼鐵廠提供的債務擔保金額，中華信評預估，由於市場強勁的鋼鐵需求，以及加速下降的借款水準，將有助於中鋼FFO對借款比維持在21％至27％之間。

(工商 )