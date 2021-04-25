台灣三星表示，線上商城去年營業額大增6成，看好台灣手機線上銷售發展與低價4G手機需求強，台灣三星也宣布引進新款4G低價手機M12。面對3月台灣手機銷量創下一年來第二低，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙評估，這與電信業者主推高資費相關，4月台灣手機市場可能也不會好，但他對母親節與618檔期仍有信心。

去年COVID-19疫情爆發以來，台灣過於便利的實體商店受到疫情衝擊，加上線上比價容易，部分百貨與3C銷售量已轉向線上，陳啟蒙表示，台灣三星線上商城2020營業額比2019年大增超過6成，而就台灣手機線上銷售狀況來看，2萬元以上、5,000元以下機種為銷售大宗，其中，5,000元以下產品線上銷售量年增近3成，以三星去年4月推出的首支線上通路販售限定產品Galaxy M11 為例，推出後連續五個月登上市調熱銷手機前20名榜單，銷售量比預期成長超過4成。

看好7,000元以下4G手機仍有一定需求以及線上銷售的發展，三星今年再度推出網路獨賣的Galaxy M12，並訂下比M11銷量成長10％的目標，而除了引進M12之外，也會評估更積極引進更多M系列，以滿足4G手機7,000元以下價位帶需求，而三星線上商城持續與其他電商平台合作，今年新加入與IT、CVS通路下，今年三星在台線上銷售比重約為7％，明年可望挑戰10％。

隨著去年下半年台灣手機市場的報復性購買潮結束後，根據通路市調單位數據顯示，台灣手機市場又刮冷風，3月手機銷售量創下一年來第二低，對此陳啟蒙認為，今年市場比較特別，過往中價位帶手機銷售大部分來自於電信業者699元資費推動，可是5G開台後，電信業者持續著重1399元資費，699元資費促銷案相對少，在高資費的影響下，連帶讓台灣手機市場銷量不振，另外，4月賣場人流下降約10～15％，客群以目的性採購為主，他推測，4月台灣手機銷售總量恐怕與3月相去不遠，不過，他看好母親節與年中618網購重要檔期，有機會刺激市場買氣，下半年亦樂觀看待。

三星在台上市Galaxy M12，建議售價為4,990元，於4月26日起在三星商城等在內的多家指定線上通路發售。

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