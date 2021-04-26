印尼搜救失聯數日的潛艦，經新加坡救援船協助，從海底影像證實潛艦沈入838公尺深處，潛艦上53名官兵全數罹難。印尼海軍表示，已有多國願意協助，希望能打撈起潛艦，調查事故原因。

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）、海軍參謀長尤多（Yudo Margono）在印尼時間下午5時30分（台灣時間下午6時30分）召開記者會，說明尋獲潛艦KRI Nanggala-402的過程。

這艘潛艦21日在峇里島北部外海進行魚雷射擊演習時失聯，印尼國軍24日宣布找到部分潛艦上的物品，潛艦沈入海底850公尺，當時仍無法確認位置。

尤多今天指出，印尼軍艦KRI Rigel在25日清晨1時首度透過「多波束測深探測儀」（MBES）發現潛艦的可能位置，但KRI Rigel的遙控潛水器（Remotely operated underwater vehicle）最多只能到達海深800 公尺拍攝。

尤多表示，新加坡救援船MV Swift Rescue抵達後，使用遙控潛水器在上午9時4分找到潛艦殘骸，並確認潛艦沈沒在838公尺的海底，潛艦斷裂成3段。

印尼國軍總司令哈迪指出，新加坡救援船在海底拍到的影像，可以看到船錨、船頭下潛操縱桿、船尾的垂直操縱桿、船身、官兵MK11的救生衣等，這些影像可以推論，Nanggala-402沈入海底838公尺深處，53名官兵生還機會非常渺茫，可以說都已經罹難。

哈迪說，潛艦上的53名官兵是印尼最優秀的官兵，他們在峇里島外海執行任務中罹難，他代表國軍向官兵家屬表達最深的哀悼。他也會向總統佐科威（Joko Widodo）提議，為罹難官兵贈勳並追晉軍階。

尤多說，海軍希望能打撈潛艦及所有官兵遺體，已有其他國家表示願意幫忙打撈，但仍要等印尼政府做最後決定。打撈潛艦有助調查事故原因，避免再度發生災難，海軍還有一艘與Nanggala-402類似的潛艦KRI Cakra 401。

尤多先前表示，潛艦可能是在靜態潛水期間停電，潛艦失去控制，無法執行緊急操作。他今天說明，打撈後進行調查，應可以證實事故應不是因人為失誤造成，潛艦下潛過程都依標準作業程序，下潛時所有操作器的燈都亮著，表示沒有停電，為何下潛後就失聯，還要再調查。

尤多也指出，海底拍攝到的影像包括一件救生衣，救生衣原本應該是放置在盒子內，這表示有緊急狀況發生，官兵把救生衣拿出來穿。

(中央社)