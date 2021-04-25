結合高雄市長陳其邁推動青年創業的政策下，所推出的「以住代護3.0-青創HOUSE」，自4月8日開放看屋以來已吸引破千人次的看屋熱潮，顯示著2013年推出「以住代護」計畫已成為成為大家所認同且願意共同投入保存眷村、發展城市的政策；高市文化局表示，8年8期以住代護計畫媒合153戶入住，從鳳山黃埔、左營建業到岡山樂群，陸海空三眷村，高雄由南到北，高雄的眷村實踐了「因住而生、因住而活」的理念。

據2005年國防部統計數據，全國列管眷村共有886處，高雄市縣市合併後，同時擁有陸海空三軍眷舍，承載日治時期軍事基地發展，保存近90公頃的眷村文化景觀，保存面積為全國第一；西方文藝復興有三傑，高雄眷村文化保存也有三傑，鳳山立委許智傑、左營立委劉世芳、岡山立委邱志偉，他們是高雄在推動眷村改革一路相隨的最佳推手。

3位委員近日更積極推動「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審議、認定、土地移撥、修復、維護管理等專項經費，讓獨屬於台灣的眷村文化透過立法的方式，可以更好的被保存與活化。

黃埔新村今天是「以住代護3.0-青創HOUSE」開放看屋日，在久逢的大雨中，仍不減看屋的人潮，眾多對於眷村以住代護的青年創業的夥伴一同匯聚在黃埔的看屋現場，而以住代護的推手副市長史哲與3位委員也到場，實地了解與訪視以住代護政策推動的情形。

(中時 )