8歲男童上學途中遭3惡犬咬頸慘死 陸飼主遭警方逮捕（翻攝網易新聞）

大陸重慶一名就讀國小二年級的8歲男童，22日清晨上學途中，經過家中農村一條農路時，被附近農民所養的三隻大狗咬傷頸部，因創傷性休克及氣管斷裂，送院搶救後不治死亡。養狗的農民因過失致人死亡罪，遭到警方拘捕。

據《人民日報》報導，事發當天這名男童原來是由爺爺陪同一起上學，但到了半路，爺爺發現忘了帶搭乘公車用的公交卡，返家取卡讓孩子慢慢往前走，沒想到就這樣發生了意外。男童遭到路邊竄出的3隻惡犬撲倒並且撕咬，重傷不治。男童在外省打工的父親接到噩耗趕回家，見到孩子時已經是在殯儀館，他悲痛地說，小孩整個臉都沒了，實在太慘。

據了解，咬死人的3隻狗是附近農戶所飼養，在事發之後已經遭到撲殺，狗主人從事冷凍肉品行業，因為有大型冷凍庫，因此養狗用來防賊。主人平常會餵食生肉給狗吃，3隻狗長期吃生肉、骨頭。而且前幾天、闖禍的幾隻狗才剛咬死了另外一隻狗。

附近村民表示，3隻狗都是會攻擊人的惡犬，當地民眾都很怕這家人的狗。但這戶人家又是村子裡孩子們上學會經過之處，平常會要求學童繞遠路走。被害學童父親問，之前村民們就曾經跟狗主人反映過狗的問題，為何還是沒有引起重視。這起不幸發生後，狗主人與被害人家屬展開調解，但失去孩子的家屬情緒崩潰，希望政府還給孩子一個公道。

(中時新聞網)