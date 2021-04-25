陸媒25日報導，中國人民銀行數字貨幣研究所已經與支付寶母公司螞蟻集團簽署技術戰略合作協議。雙方將基於螞蟻自主研發分布式數據庫OceanBase與行動開發平台mPaaS，共同推動建設數位人民幣的技術平台。

界面新聞報導，幾年前螞蟻集團開始參與數位人民幣研發試行。2017年底，人行開始召集部分商業機構共同展開數位人民幣體系的研發，螞蟻是其中之一。2019年，人行數字貨幣研究所逐步引入螞蟻分布式數據庫OceanBase與行動開發平台mPaaS，推進數位人民幣的技術建設。

此前，螞蟻集團參加數次數位人民幣試行項目。在即將到來的上海第二屆五五購物節期間，除了六大國有銀行以外，螞蟻發起成立的網商銀行也將展開數位人民幣試行，上海試行用戶可透過支付寶使用數位人民幣錢包進行線下、線上消費。

螞蟻集團透露，網商銀行作為數位人民幣營運機構之一，從2017年起參與數位人民幣研發工作，目前已經在盒馬、大潤發、天貓超市、上海公車等情境試行。

(工商 )