陳嘉樺（Ella）、呂思緯（鼓鼓）及蘇慧倫分別將8月14日、21日以及9月4日於高雄流行音樂中心開唱，3人在25日於高雄流行音樂中心海音館前廣場舉辦搶聽會。恰逢南台灣近來乾旱許久，古下午突下起大雨，澆不息粉絲的熱情，Ella唱〈晚安歌〉，她熱情說：「爽拉，下雨，遇水則發！」鼓鼓又唱又跳，看到大雨，興奮喊下雨要下在水庫，更衝下台熱唱，隨後邀粉絲互動，他還收到粉絲喜帖，將會錄結婚祝福影片送歌迷。

鼓鼓近期忙《全明星運動會》訓練、錄製，昨表示早上身體滿不舒服、拉肚子，但有演出行程，沒時間看醫生，只能吃成藥舒緩。他目前體脂僅10，大秀4塊腹肌，預告在高流演唱會上，粉絲賣力應援，他也會脫上衣回饋歌迷。

鼓鼓日前在臉書談到母親罹患阿茲海默症，屆時會帶母親南下支持？他直說會再看看，擔心到陌生環境、資訊，讓母親緊張，加上他要工作，勢必得問妹妹的時間才能安排。

(中時 )