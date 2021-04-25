駐日代表謝長廷聲稱台灣也排放核廢水入海，引發軒然大波，而他今(25)日再度貼出數據強調「證據在此」，指台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」，而謝長廷的這番話，也讓不少網友十分傻眼，更有網友直言，應該免去謝的駐日代表一職。

謝長廷今天在臉書上貼出「核二廠109年第四季放射性物質排放報告」，並指出，現任清華大學原科院院長李敏15日上暐瀚觀點接受電台訪問，資深媒體人黃暐瀚也在自己的臉書上總結：「李院長說，台灣的核能廠，確實也將「氚水」排入海中，但是都在（標準值）以下」。

謝長廷表示，也許學界比較自由，李博士講的簡單明瞭。事實上昨晚原能會的聲明也是已經承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海，但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象，這點可以體會。

謝長廷更說，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有計算「放射性廢水排放造成之民衆劑量，如果不是排放入海，為什麼會考量海水流量和海生物食用、游泳等等？答案很清楚是排放入海。

不少網友看到媒體報導謝長廷的最新回應後，紛紛在網路上留言砲轟，「謝長廷到底是台灣人？還是日本人？」、「法庭攻防過程，總是放大對方的缺失，淡化自己的短處，當過律師，還曾經想要選總統的人，還搞這樣的飛機，令人嘆為觀止」「有這種政府官員，我們不需要邪惡敵人」。

更有網友直言，「呆丸郎飼老鼠咬布袋」、「這個真的是養老鼠，咬布袋。然後再加上也沒有人拿他辦法。國之將亡，必有妖孽」；還有網友表示，「請中華民國免去謝長廷駐日代表一職吧！一個不按法規做事的官員沒資格領取中華民國納稅人的錢」。

(中時新聞網)