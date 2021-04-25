駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也排放含氚核汙水入海，引發爭議；謝長廷這兩天拿出文件，證明台灣的核二廠排放的汙水有氚。資深媒體人王丰質疑，謝長廷可能沒說也不能說的是，美國可能自己也亂倒，所以才只好默許默認日本亂倒核汙水。

謝長廷25日在貼書秀亮出文件證據指出，清華大學原科院院長李敏在15日接受《暐瀚觀點》電台訪問時表示，台灣的核能廠確實也將「氚水」排入海中，但是都在標準值以下」。還指台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有計算放射性廢水排放造成之民衆劑量，考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑等，如果不是排放入海，為什麼會考量海水流量和海生物食用、游泳等等，答案很清楚是排放入海。

李敏則在臉書回應表示，「謝代表，您學過中文，您說說看，在引用我的話替您的話背書時，這『如果』二字要如何解釋，作為一個外交官，您是不是有責任對這『如果』二字有些作為，您又做了甚麼！」

王丰25日在臉書貼文質疑，細想謝先生的邏輯其實有另一層深意，別說日本亂倒，台灣也如此，再深一層看問題，謝先生可能沒說也不能說的是，恐怕美國、歐洲很多很多有核電站的國家都有亂倒、偷倒的情況。

王丰認為，美國可能自己也亂倒，所以才只好默許默認日本亂倒核汙水了。不要以為美國多注重環保，比如美國有世界最龐大的航母艦隊、世界最龐大的空軍，難道飛機、軍艦不製造汙染嗎？美國的核動力軍艦難道從不曾發生核汙染意外事故？如果往這個路徑去想，就會想通美國為什麼不能也不敢反對日本亂倒核汙水，也可以解釋為什麼川普當年退出《巴黎氣候協定》，核汙水都亂倒，還參加什麼氣候協定「裝聖人」呢？

美國人壞，一定有他壞的道理和深層原因 細想謝先生的邏輯其實有另一層深意。表層上推敲，別說日本亂倒，台灣也有(台灣一定有自己的說法，縱使謝先生拿出了「證據」)。 深一層看問題，謝先生可能沒說也不能說的是，恐怕美國、歐洲很多很多有核電站的國... 由王丰發佈於 2021年4月25日 星期日

(中時新聞網)