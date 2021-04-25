26歲徐璐是大陸演藝圈的新生代女星，她過去以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛的妹妹「甄玉嬈」打開知名度，徐璐以清新氣質和俏麗顏值累積超夯人氣，而徐璐今（25日）更以一支活力又吸睛的熱舞影片，而成為網搜話題。

徐璐下午在微博曬出一段熱舞影片，只見徐璐身穿運動短版內衣、黑色極短熱褲、西裝外套，並搭配黑色長靴，穿中空裝的徐璐不只秀美胸線條，大方露肚的她，螞蟻腰細到驚人，而徐璐辣穿熱褲、解放白嫩大長腿的影片只有短短10秒，不過徐璐熱舞時，一雙鳥仔腳又細又長，畫面美到極點，讓她晉升為新一代「腿精」。

徐璐辣穿中空裝、極短熱褲跳舞，畫面超養眼。（圖／取材自徐璐微博）

徐璐放送活力又吸睛熱舞影片的同時，微博還以「徐璐漫畫腿」登上熱搜榜，可見話題超夯，網友也紛紛讚：「璐璐的大長腿佔滿螢幕了」、「請問你的腿是筷子嗎？」、「姐姐腿好長啊」、「這個腿好好看」。

徐璐身材超辣。（圖／取材自徐璐微博）

有看《後宮甄嬛傳》對觀眾，對徐璐應該不陌生，她在18歲時，以《甄嬛傳》中的甄嬛妹妹「甄玉嬈」打開知名度，徐璐並在電視劇《一又二分之一的夏天》、電影《閃光少女》以及古裝玄幻劇《海上牧雲記》爆紅，徐璐不只演技精湛，並以清新氣質和俏麗顏值成為新生代女神，她也接連在《若你安好便是晴天》、《良辰美景好時光》擔任女主角演出，外界都很看好徐璐的未來發展。

(中時新聞網)