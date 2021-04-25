啦啦隊女神峮峮日前出席眼鏡代言活動，透露正在努力減肥中，之前已在3個月內成功鏟肉5公斤。但161公分的她，目標是再瘦3公斤，週一度過31歲生日，雖然好人緣的她，收到各方好友的邀約，要慶祝整整一個月，不過蛋糕卻只敢吃一口，「現在不能吃太多，因為我很容易胖，拍照時看起來不太OK」。她也分享自己的節食方式，「早餐吃個水煮蛋，很餓就配個香蕉或地瓜，下一餐到傍晚，如果真的餓到不行，才吃下一餐，整天就吃這樣」。
(中時 )
啦啦隊女神峮峮日前出席眼鏡代言活動，透露正在努力減肥中，之前已在3個月內成功鏟肉5公斤。但161公分的她，目標是再瘦3公斤，週一度過31歲生日，雖然好人緣的她，收到各方好友的邀約，要慶祝整整一個月，不過蛋糕卻只敢吃一口，「現在不能吃太多，因為我很容易胖，拍照時看起來不太OK」。她也分享自己的節食方式，「早餐吃個水煮蛋，很餓就配個香蕉或地瓜，下一餐到傍晚，如果真的餓到不行，才吃下一餐，整天就吃這樣」。
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