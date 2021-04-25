醫療資源缺乏，尤其是氧氣供給不足讓很多年輕病患死亡，有的醫院甚至開始拒收病患。死亡人數增加，火葬場只能在露天場地以極簡陋方式焚燒死者遺體。（圖／路透）

大陸知名的防疫專家張文宏醫師在微博發文指出，印度的流行病毒株已出現雙突變，但這不是此次疫情失控的原因。印度疫情完全失控是因為3月份社會控管放鬆，多次舉辦各種傳統文化節，疫情剛暴發時，政府處理疫情也不夠積極。

印度疫情快速爆發規模驚人，確診與死亡人數陡增，引起全球關注。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、知名防疫專家張文宏在微博發文表示，印度流行病毒株出現了雙突變，但不是此次疫情完全失控的原因。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、知名防疫專家張文宏在微博發文表示，印度流行病毒株出現了雙突變，但不是此次疫情完全失控的原因。（圖／微博@張文宏醫生）

他說，印度B.1.617的雙突變株自2020年10月在印度被檢出，因含有S蛋白上E484Q和L452R的突變，被稱為「雙突變」病毒株。在印度的突變株中，B.1.617所占比例即高於B.1.1.7和B.1.351突變株。B.1.617的比例自4月份開始顯著增加，目前已經超過70%。目前多個國家已經對印度航班禁航。

張文宏表示，截至2021年4月20日，B.1.617的雙突變株已在20多個國家被檢出，但其他國家並未發生類似印度的疫情大爆發，根據基因組資料提示的流行趨勢來看，B.1.617（印度突變株）的傳播性和B.1.17（英國突變株）相當，高於B.1.351（南非株）。

而自4月16日起印度每日死亡人數突破1300人創下新高，此一趨勢與其B1.617占比逐漸增高相對應。4月25日每日死亡人數上升至接近2000人，主要原因是醫療資源缺乏。氧氣供給不足讓很多年輕病患死亡，所以印度目前最需要的是氧氣，它勝過任何藥物。

印度4月25日每日死亡人數上升至接近2000人，主要原因是醫療資源缺乏，氧氣供給不足讓很多年輕病患死亡。現在印度最需要氧氣，勝過任何藥物。（圖／美聯社）

張文宏說，官方資料顯示累計感染率為1.16%，如果要達到群體免疫70%的水準，估計需要幾十年的時間，還要額外至少死亡數百萬人。因此，後續的局勢存在非常大的不確定性。

他指出，疫苗對雙突變病毒株仍然有效，其接種總量僅次於美國和中國，但因其人口基數較大，單劑疫苗接種比例為8.0% ，比例較低，達不到阻止疫情傳播的程度。

張文宏強調，今年3月份印度的社會管控出現了放鬆，多次舉辦各種傳統文化節，徹底放棄社交距離的措施。且疫情剛暴發時，政府對疫情處理也不夠積極，才會出現4月內疫情進一步發展。即使是現在馬上加快疫苗接種，也已經來不及了，更大的暴發還在後面。後續只有採取極其嚴格的公共衛生措施，政府採取堅決的正確應對，百姓有很好的配合，才能度過目前的危機。

(中時新聞網)