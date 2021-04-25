宅神朱學恒。（資料照片）

駐日代表謝長廷稱台灣也排放核廢水的言論引發爭議，國民黨檢舉謝長廷散播假訊息，謝長廷也出示證據反擊。國民黨文傳會副主委黃子哲則抓包謝長廷更改臉書文，想要來個魚目混珠，是把人民裝肖維。宅神朱學恒今（25）日晚間在Youtube直播表示，謝長廷更改臉書文，「怕了吧」！

黃子哲表示，4月9日謝長廷臉書原文是「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議」，謝把「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，這兩件事天差地遠。

宅神朱學恒今（25）日晚間在Youtube直播，整個憤怒大爆發，批評謝長廷把個人小事置於國家大事之上，並且更改臉書文，「怕了吧」！朱學恒表示，「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」與「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」兩個差很多，更改臉書文不要以為看不到，何不乾脆把該則文刪除！朱學恒也稱，台派現在被謝長廷害的只好閉嘴不敢多說，是不是很好笑？

謝長廷更改前的臉書文。（取自臉書）

謝長廷更改後的臉書文。（取自臉書）

(中時新聞網)